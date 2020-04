Duitse club vindt creatieve oplossing om toch niet helemaal 'zonder publiek' te voetballen

Als er voor 31 augustus gevoetbald wordt zal dat gebeuren in een stadion zonder publiek. Dat is het gevolg van de laatste update van de coronamaatregelen in België. Ook in Duitsland zijn publieksevenementen verboden tot 31 augustus.

In de Bundesliga, die men in mei wil hervatten, zullen er dus heel wat matchen zonder publiek worden gespeeld. Om het stadion toch wat voller te laten ogen en om geld aan goede doelen te doneren pakte Borussia Mönchengladbach uit met een opvallend initiatief. De club geeft hun fans de kans om toch aanwezig te zijn in het stadion. Niet in levende lijve, maar een kartonnen versie van de fans. Duizenden fans lieten zich afdrukken op een kartonnen bord, dat tijdens de thuismatchen in het stadion zal staan. De opbrengst van de actie vloeit naar het goede doel. Im Interview erklärt Borussias Fanbeauftragter „Tower“ Weinmann die Aktion "Sei dabei - trotzdem" des @FPMGSC, bei der ihr #dieFohlen mit eurem Doppelgänger unterstützen könnt! 💚



ℹ️ Alle Infos! 👉 https://t.co/Bf1vxnMhFE

👥 Jetzt mitmachen! 👉 https://t.co/jCg2axstuB pic.twitter.com/l9XI986oT5 — Borussia (@borussia) April 3, 2020