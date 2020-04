Coosemans weet waaraan hij aan toe is na komst Roef: zou Anderlecht nog steeds geïnteresseerd zijn?

AA Gent haalt met Davy Roef een nieuwe doelman. Dat betekent waarschijnlijk het einde van Colin Coosemans bij de Buffalo's. Misschien wel goed dat de 27-jarige doelman andere lucht gaat opsnuiven, want hij was volledig in de vergeethoek beland.

190 matchen op het hoogste niveau, maar dan wel vooral met Club Brugge, Waasland-Beveren en KV Mechelen. De voorbije twee jaar bij AA Gent waren geen succes. Vijf matchen in twee seizoenen tijd, dat stond niet in de carrièreplanning van Coosemans, die in 2010 nog als één van de upcoming talenten in het Belgische doelmannengilde werd omschreven.

Coosemans heeft nog een contract tot eind volgend seizoen, maar door de komst van Roef zal hij waarschijnlijk zijn biezen moeten pakken bij Gent. Een contractverlenging zit er sowieso niet in en de kans is groot dat hij derde doelman zal worden. Een positie die hij eerder al bekleedde toen Yannick Thoelen nog bij de club zat. Toen Lovre Kalinic in het seizoen 18-19 geblesseerd uitviel, was het al een teken aan de wand dat Thoelen de voorkeur kreeg op Coosemans.

Anderlecht?

Een vertrek zit er dus aan te komen, maar naar waar? In de winter stelde Anderlecht al eens voor om te ruilen: Roef voor Coosemans. In Brussel wisten ze toen al dat Roef absoluut niet wou bijtekenen. En ze zijn daar nog steeds op zoek naar een tweede doelman, want Boeckx stopt er mee...

De Belgische doelmannenmarkt wordt momenteel overstelpt door transfervrije keepers en heel kieskeurig zal men dus niet moeten zijn.