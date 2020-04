Anderlecht volgt niet alleen Vanhamel, maar ook doelman van andere Belgische eersteklasser staat hoog op de verlanglijst

RSC Anderlecht moet op zoek naar één of meerdere nieuwe doelmannen. Mike Vanhamel werd alvast gepolst door paars-wit, maar de goalie van Beerschot is niet de enige optie.

RSC Anderlecht ziet Davy Roef transfervrij naar KAA Gent trekken. Dat kan je HIER nog eens nalezen. Daarnaast zit de carrière van Franck Boeckx er door aanhoudende rugpoblemen op, terwijl Hendrik Van Crombrugge een pak aanbiedingen op zak heeft.

RSC Anderlecht polstje alvast Mike Vanhamel, maar concreet is die piste nog niet. Volgens onze informatie is ook Jean Butez een optie die opnieuw overwogen wordt. De doelman van Royal Excel Mouscron gaat zijn laatste contractjaar in.

Minder dan vijf miljoen euro

Les Hurlus vroegen de voorbije seizoenen telkens vijf miljoen euro - een deel van de som gaat naar Lille OSC - voor hun doelman. De huidige contractsituatie zorgt er echter voor dat die prijs gevoelig zal dalen. Ook Butez wil een stap hogerop zetten.