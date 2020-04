De deal is rond! Roef tekent voor drie seizoenen bij KAA Gent, dat deze voorwaarde in het akkoord heeft opgenomen

Davy Roef is een speler van KAA Gent. De doelman heeft akkoord voor drie seizoenen in Oost-Vlaanderen. Al staat er wel nog een voorwaarde in het contract.

Het Laatste Nieuws laat weten dat KAA Gent en Davy Roef een princiepsakkoord hebben getekend. De doelman verlaat RSC Anderlecht en gaat de komende drie seizoenen in de Ghelamco Arena aan de slag. Het akkoord wordt pas bekrachtigd als Roef de medische proeven zonder problemen kan afleggen. Door de coronacrisis is dat momenteel geen prioriteit in de ziekenhuizen. De 26-jarige goalie moet bij de Buffalo's de concurrentie aangaan met Thomas Kaminski.

