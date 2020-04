Clement legt uit waarom hij na Genks kampioenenjaar vertrok en voor Club Brugge koos: "Volgens mij waren we geen kampioen geworden als ik toen al had gekozen"

Philippe Clement loodste KRC Genk vorig seizoen naar de Belgische landstitel. De coach besloot echter om meteen te vertrekken. Hij legt nu ook uit waarom.

De keuze van Philippe Clement hield de Belgische voetbalwereld wekenlang in de ban. Uiteindelijk trok de coach de poorten van de Luminus Arena achter zich dicht en koos hij voor een terugkeer naar Club Brugge.

“Ik had al weet van de interesse voor de start van play-off 1”, bekent Clement in Hoogvliegers. “Ik liet mijn zaakwaarnemer toen weten dat we na het seizoen een beslissing zouden nemen. Volgens mij waren we geen kampioen geworden als ik toen al had gekozen.”

Clement legt nu ook voor het eerst echt uit waarom hij voor blauw-zwart koos. “Ik had het gevoel dat ik in Genk niet beter kon doen. Bovendien wist ik dat er een pak sterkhouders zouden vertrekken.”