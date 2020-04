Met zestien, achttien of zelfs twintig clubs in eerste klasse? We weten eindelijk wanneer de beslissing zal vallen

De Licentiecommissie richtte een weekje geleden een waar bloedbad aan. Maar liefst zeven profclubs kregen een negatief advies. Momenteel weet niemand hoe het Belgische profvoetbal er volgend seizoen zal uitzien. En dat zal nog even duren.

Standard, KV Oostende, Royal Excel Mouscron, Sporting Lokeren, KSV Roeselare, Excelsior Virton en Lommel SK kregen een negatief advies van de Licentiecommissie. Het verhaal achter dat bloedbad kan je HIER nog eens nalezen.

Alle voorgenoemde clubs trekken naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport om hun proflicentie alsnog te bekomen. Het BAS zal zich op tien mei uitspreken over de licentiedossiers.

Het Laatste Nieuws meldt dat de Pro League inmiddels beslist heeft om pas na die datum een beslissing te nemen over het Belgische competitieformat. Logisch: pas dan is er duidelijkheid over het aantal profclubs.

Een pak vragen

In eerste instantie zal een werkgroep met enkele clubleiders zich over het vraagstuk buigen. Een eerste klasse met zestien, achttien of twintig clubs? Wel of geen play-offs? En wat gebeurt er met 1B?