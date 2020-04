Sporteconoom heeft raad voor Moeskroen, Kortrijk en Roeselare: "Hopelijk spiegelen ze zich aan Zulte Waregem"

"Een goeie beslissing", zo zou sporteconoom Trudo Dejonghe een mogelijke fusie tussen Moeskroen, Kortrijk en Roeselare omschrijven: "Je zit met twee dode mussen!"

Wat bedoelt hij daarmee? "Kortrijk leeft nog, maar de andere 2 - Moeskroen en Roeselare - zijn niet levensvatbaar. Je zit eigenlijk met twee dode mussen, al heeft Moeskroen een goeie jeugdwerking en heeft Roeselare ook accommodatie. Het zal eerder zo'n fusie zijn, zeker niet voor de toeschouwersaantallen", zegt Dejonghe bij Sporza.

"Waarom de plannen er dan nu zijn? Roeselare heeft financiële problemen en ik vrees dat ze hun licentie ook niet bij het BAS zullen krijgen. En bij Moeskroen weten we nu ook hoe de vork in de steel zit. Ze vrezen: het is fuseren of het is game over."

Degelijke eersteklasser

Volgens Dejonghe brengt de corona-crisis de gesprekken in een stroomversnelling. "Dat zwaard van Damocles zweeft nu boven hen en dan zet je de stap. Hopelijk spiegelen ze zich aan Waregem, ook al zullen ze dat ginds niet graag horen. Maar ze moeten goed naar hen kijken als ze het project uitbouwen. Je moet een degelijke eersteklasser worden, een structurele ploeg in de hoogste afdeling."