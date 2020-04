Moeskroen geeft een update over een mogelijke fusie: "Er was inderdaad een informele ontmoeting, maar..."

Gisteren kwam er opvallend nieuws naar buiten in de voetbalwereld. Er zouden namelijk plannen zijn voor een fusie tussen KV Kortrijk en Moeskroen. Ook KSV Roeselare wordt genoemd.

Het gerucht over een mogelijke fusie tussen KV Kortrijk en Moeskroen (en Roeselare?) was toch wel zeer opvallend. De voorzitter van KVK reageerde al bij Het Laatste Nieuws en sprak over een samenwerking in plaats van concurrentie.

Zaterdagochtend reageerde Moeskroen van haar kant. In een persbericht geeft de club een update over het verkrijgen van haar licentie en de geruchten over een mogelijke fusie.

"Er gaan tegenwoordig veel geruchten de ronde over de toekomst van onze club. U moet weten dat het management op dit moment alles in het werk stelt om de licentie van het BAS te verkrijgen. Er zijn verschillende zeer positieve pistes. We hebben vertrouwen voor volgend seizoen en we geloven in de continuïteit van de club voor de komende jaren".

"Wat de geruchten over een fusie met onze buren in Kortrijk betreft, is er geen sprake van om dit dossier op korte of middellange termijn af te ronden. Er is een informele bijeenkomst geweest tussen het management van de twee clubs, waarbij verschillende onderwerpen zijn besproken, maar een fusie behoort niet tot de orde van de dag."