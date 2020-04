Pro League hakt vrijdag knoop door, Michel Louwagie blijft achter beslissing staan: "Virologen weten het zelf niet" en "Zullen problemen genoeg komen"

Vrijdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League via een videoconferentie samen om te beslissen over het al dan niet stopzetten van de competitie dit seizoen. En dus zijn het drukke tijden voor Michel Louwagie & co.

Louwagie - de sterke man bij KAA Gent - is een van de vijf leden die in de werkgroep zit van de Pro League om zich te buigen over de toekomst van het Belgisch voetbal. Hij is nog steeds voorstander van het stopzetten van de competitie.

"Voetbal is op dit moment zelfs niet meer de belangrijkste bijzaak ter wereld", meent hij in Het Nieuwsblad. "Het gaat nu om mensenlevens, om de economie die moet worden aangezwengeld, ... Onze beslissing is zeer professioneel."

Energie steken in volgend seizoen

"Het gezond verstand zal uiteindelijk wel zegevieren. We kunnen nu toch niet met 25-30 man samenhokken in een kleedkamer? De virologen lijken het zelf niet meer te weten, dan denk ik: wie dan wel? We zoeken een houvast en dan komen zo'n berichten ongelegen", verwees hij naar de bocht die Marc Van Ranst vorige week nam richting misschien toch nog voetballen in juni.

"Ik zal blij zijn mocht ­vrijdag de discussie over het ­voorbije seizoen worden ­afgesloten. Het is nu alle hens aan dek voor volgend seizoen. Er ­zullen problemen genoeg komen. Daar moeten we nu onze energie in steken."