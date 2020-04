Weer een optie minder voor Anderlecht: "Als het seizoen stopt, is dat het einde van mijn carrière"

Het is goed geweest... Silvio Proto (36) weet dat hij aan het einde van zijn carrière zit en wil die ook niet onnodig lang rekken als de competitie stopgezet wordt. Met Lazio was hij wel nog in de running voor de Italiaanse landstitel...

Er waren al geruchten dat Anderlecht hem zou willen overtuigen om terug te keren als tweede doelman, maar dat boort Proto nu de grond in. “Een ding staat vast: als het kampioenschap in de Serie A niet hervat wordt dit seizoen, betekent dat het einde van mijn carrière”, zegt de doelman in La Capitale. "Tegen dan zal ik 37 jaar zijn, ik kon mij niet voorstellen dat ik dan nog op niveau kan presteren na een onderbreking van 4 maanden. Conditioneel zit alles nog goed, maar ik heb geen redding meer verricht in de afgelopen 6 weken. Ik ben dus echt veel van die specifieke kracht in mijn benen kwijt.”