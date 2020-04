1B is een dode mus, maar hoe moet het gereorganiseerd worden? "Is het nu echt zo erg om daar amateurclubs in te zetten?"

Wat gaat er beslist worden over 1B. Eigenlijk wordt het weer stiefmoederlijk behandeld door de grote clubs uit 1A die straks hun eigen competitie belangrijker vinden. Maar ondertussen sneuvelen ze in de lagere reeksen met bosjes. Expert Urbain Spaenhoven wordt gek van wat hij allemaal hoort...

"Tja, het is te gek voor woorden eigenlijk. Iedereen wist al jaren wat een gedroch 1B is en dat het niet leefbaar is. Nu zie je daar de gevolgen van. Zonder buitenlandse investeerder overleef je daar niet. Iedereen in Europa lacht met dat format. Pas op, ook met het format van 1A hoor, maar zeker met dat van 1B. Misschien kunnen ze nu zes of acht keer tegen elkaar gaan spelen..."

Spaenhoven vindt de oplossing nochtans makkelijk. "Ze vergeten allemaal dat er in eerste amateur ook 5-6 profploegen rondlopen. Maar in 1A weten ze niet dat die bestaan, tot ze in de Beker tegen hen moeten en als Deinze Club Brugge eruit zwiert. Wat is er verkeerd met een tweede klasse met zestien ploegen? Als daar nu amateurs tussen zitten... Wat is het probleem? Dat zijn ploegen die door de competitiehervorming uit de boot gevallen zijn, maar die ook vijf-zes keer per week trainen! Die mogen er niet bij, maar beloften zouden ze wel overwegen? Komaan hé!"

De grote clubs beslissen alles en de kleintjes zijn blij met de kruimels

"Er is toch niks verkeerd met die mannen tegen de profs te laten spelen? Maar ja, er gebeuren wel meer onbegrijpelijke dingen. Als je ziet wat er nu allemaal gebeurt... Ploegen als Lokeren hadden toch nooit een licentie mogen krijgen? En dan kijk ik naar mijn eigen situatie... Ik mag van diezelfde mensen niet coachen in de profreeksen. Echt waar, te zot om los te lopen... Twee maten en gewichten."

Volgens Spaenhoven hebben de grote clubs te veel te zeggen. "Wat een commercieel boeltje is dat toch geworden? De grote ploegen beslissen alles. De kleintjes zijn dan nog blij met de kruimels die ze kunnen oppikken. Hoe moet je zo een gezonde competitie organiseren?"