Mister Michel ziet grote verandering bij Anderlecht: "Vroeger waren we onaantastbaar, nu wil iedereen ons nog een schop geven"

Michel Verschueren is een actieve twitteraar. Als hem iets niet aanstaat of hij ziet een artikel dat hij als fout aanziet, reageert hij steevast met 'fake news'. Toen Anderlecht zijn licentie haalde, kwam hij met een opvallende tweet.

"We gaan niet naar amateur, iets wat velen spijtig vinden..." Mister Michel verklaart: "We hebben niet veel vrienden meer. Nog minder dan voordien. We hebben het moeilijk en sommigen scheppen er plezier in om nog een extra schop te geven, zodat we in het ravijn zouden vallen", zegt hij bij de

Anderlecht was toch altijd een beetje publieke vijand nummer 1? "Nee, want Anderlecht was in het verleden te sterk. We waren onaantastbaar. We hebben niet alleen 34 titels gewonnen en drie Europa Cups, maar we waren ook pioniers. We waren de eersten die loges hadden in ons stadion..."