'Te oud' vindt het bestuur, maar Mourinho wil deze Rode Duivel er graag bij!

Het seizoen in de Premier League is (voorlopig) nog niet gedaan, maar Tottenham-trainer José Mourinho is al volop werk aan het maken van zijn kern voor volgend seizoen. Zo wil hij Rode Duivel maar al te graag naar Londen halen.

Thomas Meunier is einde contract bij PSG en dus gratis op te halen. De rechtsachter zou dicht bij een overstap naar Borussia Dortmund staan, maar nu springt dus ook José Mourinho met Tottenham in de dans. 'The Special One' zou Meunier zelfs al gebeld hebben om hem te overtuigen. Maar het bestuur van Tottenham zou niet geïnteresseerd zijn in Thomas Meunier. Niet omdat ze twijfelen aan zijn kwaliteiten, wel omdat hij met zijn 29 jaar te oud zou zijn, net wanneer ze bij Tottenham een verjonging van hun kern willen doorvoeren.