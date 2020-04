OHL-icoon Ruytinx heeft duidelijke mening: "Spelen zonder publiek kan voor mij niet, volgend seizoen gewoon met 20 in 1A"

Het gerommel aan de politieke- en voetbaltop begint op de zenuwen van de mensen te werken. Ploegen als Oud-Heverlee Leuven wachten vol ongeduld om hun voorbereiding op volgend seizoen te starten. Zonder zekerheid over 1A ligt dat nu allemaal 'on hold'. "Belachelijk", vindt OHL-icoon Bjorn Ruytinx.

Ruytinx schudt het hoofd als hij terugdenkt aan de communicatie van de regering vrijdag. "Dat was geen al te beste communicatie hé. En nu laten ze de sport ook nog wachten op een duidelijk standpunt. Ik vind dat ze daar heel duidelijk over moeten zijn", aldus Ruytinx.

De ex-aanvaller heeft er zelf een heel klare mening over: "Het seizoen is gedaan, wie dat anders ziet, maakt zich iets wijs. Voetbal zonder publiek is voor mij geen voetbal. Het is een sport van het volk. Je moet gewoon die lijn nu trekken."

Je kan nu toch geen finalewedstrijd meer spelen?

"En volgend seizoen met 20 ploegen aanvatten. Hopelijk gaat het gezonde verstand het halen... Maar blijkbaar is ook bij de Pro League iedereen met zijn eigen agenda bezig in plaats van bezig te zijn met het grotere geheel. De kleine ploegjes zijn daar de dupe van. Je kan nu toch geen finalewedstrijd meer spelen? De spelers hebben al zo lang niet meer met elkaar kunnen trainen. Dat kan je gewoon niet maken", vindt hij.

Toch zijn er een paar grote clubs gekant tegen een competitie met zoveel ploegen. "We zullen maar afwachten wat ze bij het BAS zeggen, want dat kan ook nog voor verrassingen zorgen. Ik ben niet zeker dat Moeskroen geen licentie krijgt. Er zijn daar de laatste jaren al zoveel gekke dingen gebeurd waardoor ze de dans ontsprongen..."