Stopzetting zou miljoenenverlies (20M) met zich meebrengen voor G5: 'Club Brugge hardst getroffen'

Nu ook Frankrijk de handdoek heeft gegooid en de hoop om de competitie te hervatten heeft opgeborgen lijkt ook de hervatting van de Jupiler Pro League een verre droom. De gevolgen van een eventuele stopzetting zullen enorm zijn.

Als de play-offs niet doorgaan zou dat voor de G5 tot een inkomstenverlies van zo'n 20 miljoen euro gaan. Een voorzichtige schatting van Het Laatste Nieuws. Club Brugge zou de meeste miljoenen in rook zien opgaan (6 miljoen euro), maar ook voor Standard (3-5M), Genk (2,5-3M) en Gent (minstens 3M) zijn de gevolgen groot.

Horrorscenario's

"Afhankelijk van PO 1 en PO 2 schommelt ons inkomstenverlies tussen 2,2 en 3 miljoen euro, in de veronderstelling dat de tv-rechten gevrijwaard blijven. Als we alles aan hospitality, ticketing en catering verliezen, gaat dat ons miljoenen per jaar kosten", keek Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt al verder dan dit seizoen.

Nog enkele maanden zonder publiek verder voetballen, daar wil Van Eetvelt niet aan denken. "Dat zijn horrorscenario’s. We keken al naar alternatieven, zoals digitale beleving er één van is. Als mensen niet naar het stadion mogen, kunnen we bij wijze van spreken de pinten thuis brengen."