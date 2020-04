Eerste 'Juventus-Belg' heeft geen spijt van vertrek uit België: "Als jonge speler is het onwaarschijnlijk om met zo iemand te kunnen trainen"

Dit seizoen maakten we opnieuw kennis met heel wat jong Belgisch talent. Ook in het buitenland schat men ondertussen onze jonge landgenoten naar waarde. Voor ééntje werd het een onvergetelijk seizoen.

Daouda Peeters schreef namelijk een stukje geschiedenis. Hij was de eerste Belg die werd opgenomen in de wedstrijdselectie van Juventus (tegen SPAL). Peeters werd anderhalf jaar geleden weggeplukt uit de jeugd van Club Brugge door Sampdoria, maar dwong al snel een overgang naar de Italiaanse recordkampioen af.

In een interview met RTV kijkt de jonge Belg terug op zijn overgang en het voetballen bij de Europese grootmacht: "In het begin was het zeker niet gemakkelijk, maar in het leven moet je soms risico's nemen. Ik heb zeker en vast geen spijt van mijn keuze."

De 21-jarige middenvelder vertoeft op de trainingen dan ook in erg mooi gezelschap: "Het zijn allemaal wereldsterren, maar ook allemaal ploegmaten. Het loopt heel goed. Ik voel me steeds beter in de groep. Ronaldo? Die vraag krijg ik regelmatig. In het begin was het fascinerend, een heel speciale verschijning. Als jonge speler is het onwaarschijnlijk om met zo iemand te kunnen trainen."