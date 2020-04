Genk ziet verhuurde youngster terugkeren: "We hadden hem heel graag gehouden"

Bij KRC Genk zullen ze toch niet tevreden zijn over het huidige seizoen. Al lijkt er met coach Hannes Wolf wel beterschap op til. De laatste weken voor de stopzetting van de competitie toonden de Limburgers progressie.

De focus zal ook in Genk al liggen op volgend seizoen. De kern zal vermoedelijk voor het grootste deel samengehouden worden en verrijkt met enkele aanwinsten en enkele verhuurde youngsters. Zo keert Edon Zhegrova na anderhalf seizoen bij FC Basel terug naar de Cristal Arena.

In Zwitserland waren ze nochtans erg te spreken over de Kosovaarse flankflitser, maar de aankoopoptie van 3,5 miljoen was door de coronacrisis te pittig voor de twintigvoudige Zwitserse kampioen.

"Natuurlijk doet het pijn om hem te laten gaan, we hadden hem heel graag gehouden. Maar we moesten de club beschermen. We hebben 200 werknemers in dienst en dus dragen we een grote verantwoordelijkheid", baalt voorzitter Bernhard Burgener bij Tele Basel.