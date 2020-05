Eindelijk een beslissing? Experte die exitstrategie mee voorbereidt hoopt snel een advies voor het profvoetbal te geven

Op maandag 4 mei zijn tal van individuele sporten weer toegelaten. Maar hoe zit het met het voetbal?

Alle voetbalcompetities onder het niveau van eerste klasse B zijn stopgezet en worden niet meer hervat. Maar voor profvoetbal is er nog wel hoop. Voor sommige clubs toch, andere hopen dan weer dat de Veiligheidsraad snel het advies geeft om niet meer te spelen.

"We zijn daar mee bezig", legde Erika Vlieghe uit in de Ochtend op Radio 1. Vlieghe is het hoofd van de expertengroep die de exitstrategie voorbereidt. Maar

"Met die adviezen zijn we bezig en het is niet de bedoeling dat die nog weken op zich laten wachten. We weten dat iedereen ongeduldig is: "En ik, en ik, en ik?" Dat begrijpen we heel goed", besloot de infectiologe.