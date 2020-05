Gianni Bruno vertelt over het hervatten van de training met Zulte Waregem: "Ik was zo blij als een kind"

Luikenaar Gianni Brune heeft een mooi seizoen neergezet bij Zulte Waregem. De 28-jarige aanvaller heeft 9 keer gescoord in 27 wedstrijden voor Essevee.

De Jupiler Pro League is stopgezet na 29 speeldagen. Herstart of niet, de spelers zijn in zelfisolatie geplaatst. "Zullen we opnieuw spelen dit seizoen? Het is allemaal heel vaag. De regering zal binnenkort haar instructies geven en de Pro League zal dan beslissen.

La Jupiler Pro League a été interrompue après 29 journées de championnat. Reprise ou pas, les joueurs sont en confinement. "Allons-nous rejouer cette saison ? C'est le flou le plus total. Le Gouvernement donnera bientôt ses instructions et la Pro League décidera. Voor de rest gaat alles goed met mij. Mijn vrouw en ik houden ons bezig: opruimen, sporten, koken...", zegt Gianni Bruno. "Dat helpt allemaal om de tijd te doen, maar ik onderhoud mijn fysieke conditie ook elke dag door een programma van de club te volgen", legt hij uit.

"We zijn opnieuw begonnen met trainen in groepjes van 4. De kleedkamer en oefeningen zijn aangepast aan de regels. De voetbalschoenen terug aantrekken en de bal aaraken, dat was geweldig. Ik was zo blij als een kind. Ik heb ook mijn teamgenoten, de coach en nieuwe assistenten Davy De Fauw en Timmy Simons gezien. Twee maanden geleden was Davy nog mijn teamgenoot. Een heel intelligente en goed voorbereide man. Hij heeft alle kwaliteiten om te slagen en dan een goede coach te worden ", legt de spits uit die ook vertelt over zijn toekomst.

Bruno ligt nog tot juni 2022 onder contract bij Zulte en ziet zich niet snel vertrekken. "Ik voel me hier goed en ben hier ook goed onthaald. Ik denk dat ik een goed seizoen heb gehad en wil dat bevestigen volgend seizoen. Vorig jaar had ik 13 goals bij Cercle, mét play-offs en hier blijf ik steken op 9 zonder, dat is wel jammer. Ik wil met Zulte meedoen aan PO1 in de toekomst, we hebben daarvoor de nodige kwaliteiten. Dit seizoen heeft het verlies in de halve finale van de beker tegen Club Brugge ervoor gezorgd dat we een knal van de voorhamer kregen en de rol moesten lossen voor de zesde plaats", besluit Gianni Bruno