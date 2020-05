De Top- en Floptransfers van KV Kortrijk: 20-jarige knaap waar we nog van gaan horen, misschien volgend jaar in de Bundesliga?

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: KV Kortrijk.

De Kerels herpakten zich na een wankele seizoensstart, maar om nog kleur te geven aan de competitie was het al te laat. In de beker ontbrak het hen aan een tikkeltje geluk om naar de finale door te stoten, al kunnen we dat ook wijten aan te weinig aanvallende slagkracht. Pas in de winter werd dat gecorrigeerd...

TOP

Na de volledige heenronde op de bank te hebben gezeten kreeg Tuta op speeldag 16 zijn kans in het hart van de verdediging. Misschien achtte Yves Vanderhaeghe de jonge Braziliaan niet klaar voor het grote werk, maar vanaf de eerste seconde bewees hij dat hij zijn plaats had in de basis.

Waarom dan niet vroeger in het seizoen? Zeker omdat Hines-Ike en Kovacevic geregeld door de mand vielen. Volgend jaar keert de 20-jarige verdediger terug naar Eintracht Frankfurt en het zou ons niet verwonderen dat hij daar van zich laat horen.

Ook Terem Moffi is het vermelden waard. De beresterke Nigeriaan liet ons al proeven van zijn talent en doet ons reikhalzend uitkijken naar volgend seizoen. De van Lille geleende doelman Adam Jakubech beging hier en daar wel een foutje, maar toonde dat hij iets in zijn mars heeft.

FLOP

Door de komst van Moffi in de winter verdween Fraser Hornby naar het achterplan, zoals de Schotse belofte ook in sommige partijen volledig afwezig was. Als last minute aanwinst had hij ook weinig tijd om zich in de ploeg te passen, een ploeg die overigens niet goed draaide en niet uitblonk in offensieve weelde.

Eric Ocansey kwam over van Eupen en draaide een vrij anoniem seizoen. Faiz Selemani, ten slotte, dwong zijn vertrek bij Union af, maar tegen dat hij speelgerechtigd werd verklaard door de KBVB was het reguliere seizoen al voorbij halfweg. Dat hij de voetballende kwaliteiten heeft staat buiten kijf, maar door extrasportieve zaken kon hij niet brengen wat van hem werd verwacht.