Samir Nasri verduidelijkt zijn uitspraken over bondscoach Deschamps

Samir Nasri ligt officieel nog altijd onder contract bij Anderlecht. De speler wil het hoofdstuk van de nationale ploeg van Frankijk definitief afsluiten.

Op een Instagram-live is Samir Nasri teruggekomen op zijn slechte relatie met bondscoach Didier Deschamps.

"Elke keer wanneer ik iets zeg over de Franse nationale ploeg, denkt men dat ik kritiek geef. Ik heb niets tegen hen, integendeel. Ik respecteer de spelers en de trainer, maar ik heb wel het recht om hun speelstijl te bekritiseren. Met dat talent en die spelers denk ik ik dat Frankrijk beter kan spelen. Het kan me niet schelen als ze dat als kritiek beschouwen op Deschamps.", is hij open over zijn mening.

"Hij nam me niet mee naar het WK van 2014 en toen ben ik gestopt als international. Ik ben vertrokken met waardigheid. Maar ik ben ook heel blij voor hen dat ze wereldkampioen geworden zijn in 2018 en helemaal niet jaloers op hen. Ik voel gewoon meer voor een trainer zoals Blanc, Guardiola, Wenger, Bielsa in plaats van een pragmatische coach zoals Deschamps."

Twee weken geleden schatte Nasri dat er "200 miljoen slechte spelers in de selectie zijn en die elke keer komen", verwijzend naar "vriendjespolitiek" om de aanwezigheid van bepaalde spelers in het Franse team te rechtvaardigen.