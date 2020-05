Anderlecht eerst weggelachen en nu spreekt iedereen over solidariteitsbijdrage: "Anderlecht had het over compensatie, onder solidariteit versta ik iets anders"

't Is toch wel vreemd. Drie weken geleden kwam Anderlecht op de proppen met de nu al beruchte solidariteitsbijdrage en werd door iedereen uitgelachen. Momenteel is de situatie zo dat er zonder solidariteitsfonds waarschijnlijk geen akkoord kan bereikt worden in de Pro League.

"Anderlecht was niet de ideale boodschapper voor het solidariteitsvoorstel, maar ook het woord solidariteit was misschien niet goed gekozen", zei Vandenbempt bij Sporza. "Waar Anderlecht het over had, is eigenlijk een compensatie. Clubs die net niet play-off I en Europees voetbal konden spelen zoals Genk, Anderlecht en KV Mechelen willen compensatie daarvoor. Onder solidariteit versta ik wat anders."

"Solidariteit is wanneer je clubs, die door corona in grote problemen komen, helpt. Dan gaat het vooral over de kleinere clubs. Daar speelt dan weer het argument dat sommige kleinere clubs met kleinere budgetten wel in handen zijn van een rijke buitenlandse eigenaar. Om Cercle Brugge niet te noemen. Ik begrijp wel dat clubs als Gent, Charleroi of Club Brugge niet willen bijspringen."