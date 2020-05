📷 Dag op dag twaalf jaar geleden overleed François Sterchele, goaltjes- en hartendief

Vrijdag is het dag op dag twaalf jaar geleden dat er abrupt een einde kwam aan het leven van François Sterchele. Overal waar Sterchele speelde, groeide hij uit tot publiekslieveling. De Italiaanse Belg mocht maar 26 jaar oud worden.

Twaalf jaar geleden, op 8 mei 2008, werd de Belgische voetbalwereld met een mokerslag wakker. François Sterchele, Belgisch international en spits van Club Brugge, is bij een ongeval om het leven gekomen. Hij verloor op de snelweg ter hoogte van Vrasene de controle over zijn stuur. Zijn Porsche knalde tegen een boom. Sterchele had geen schijn van kans.

François Sterchele begon zijn atypische carrière bij Kelmis. Als jongeling ging hij er aan de slag in eerste provinciale. Al snel was het duidelijk dat Sterchele -toen nog 'Stersjel' uitgesproken- ver onder zijn niveau speelde. Zijn neus voor goals zou hem zelden in de steek laten. OHL stond in 2004 dan ook te popelen om de aartsgevaarlijke spits in huis te halen.

Aan Den Dreef kon men niet lang genieten van de immer goedlachse spits. Na amper een seizoen was het Sporting Charleroi dat kwam aankloppen. De Carolo's gaven Sterchele de kans om in de hoogste afdeling aan de bak te komen. Ze zouden het zich niet beklagen, want Sterchele scoorde negen doelpunten in zijn eerste seizoen in eerste klasse.

"Staar-ke-lé", topschutter van het Kiel

Sterchele -ondertussen uitgesproken als "Sterkelé", of in Antwerpen "Staar-ke-lé"- was hot, zoveel was duidelijk. Na amper één seizoen vertrok Sterchele naar Germinal Beerschot. Net als bij zijn vorige clubs werd het nummer 23 ook op het Kiel op handen gedragen. Het (voetbal)plezier dat hij uitstraalde was ongezien. Maar ook op het veld bleef de Italiaanse Belg het fantastisch doen. Bij Germinal Beerschot werd hij zelfs topschutter in de Jupiler Pro League, met 21 doelpunten. Het werd al snel duidelijk dat Sterchele ook deze keer na een seizoen zou vertrekken.

Club Brugge

Heel wat topploegen stonden in de rij om Sterchele in te lijven. Anderlecht had een akkoord met Germinal Beerschot, maar Sterchele, die met een Rolls Royce naar de onderhandelingstafel kwam, geraakte er niet uit. Uiteindelijk werd het Club Brugge, waar Sterchele met Jacky Mathyssen een oude bekende terugvond. Zoals gewoonlijk had Sterchele ook in West-Vlaanderen nauwelijks tijd nodig om zich in de Brugse harten te voetballen. Na elf competitiedoelpunten viel de motor stil... Voorgoed.

Onuitwisbare indruk

De flamboyante, maar erg aimabele spits heeft op korte tijd een onuitwisbare indruk achtergelaten in het Belgische voetbal. Niet zozeer omwille van zijn voetballende kwaliteiten, al was hij levensgevaarlijk in de zestien meter. Maar des te meer door zijn levenshouding. Hij zag voetbal als een spel, net zoals alles in het leven.De man met de eeuwige glimlach liet zowel in Leuven, Antwerpen als Brugge een leegte van jewelste achter, ook al duurde zijn passages er telkens erg kort.