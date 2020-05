Franse topclubs lonken naar aanvaller die Club Brugge deze zomer uitzwaait

Door de stopzetting van de competitie heeft Percy Tau meer dan waarschijnlijk zijn laatste match voor Club Brugge gespeeld. Zijn we de Zuid-Afrikaanse huurling volgend seizoen schitteren in de Ligue 1?

Percy Tau werd voor dit jaar het tweede seizoen op rij uitgeleend aan een Belgische club door Brighton & Hove Albion. Vorige jaar maakte de Zuid-Afrikaan indruk bij Union, waarna Club Brugge ging aankloppen bij de Engelse club.

Naar Franse traditieclub?

Nu het seizoen erop zit komt er ook een einde aan de samenwerking tussen Tau en blauw-zwart. Maar of hij volgend jaar voor Brighton zal uitkomen is nog niet zeker. Twee clubs uit de Ligue 1 met naam en faam zouden hem er graag bij hebben: Marseille en Lyon.

"De tijd is aangebroken voor hem om een betere competitie te ontdekken", liet zijn makelaar optekenen in de Zuid-Afrikaanse pers. In dertig officiële optredens voor Club Brugge kwam 'de Leeuw van Judah' tot vier goals en acht assists.