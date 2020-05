Voorzitter van Waasland-Beveren zal alle manieren aanwenden om degradatie te voorkomen: "Oplossing zoals in Nederland, of..."

Speeldag 30 van de Jupiler Pro League 2019/20 zal er nooit meer komen en dus heeft Waasland-Beveren zich niet tot de laatste speeldag kunnen verdedigen voor het behoud in eerste klasse A. "Een degradatie op papier zullen wij nooit aanvaarden", verklaarde Dirk Huyck bij Het Nieuwsblad.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, zal zijn club met hand en tand verdedigen om degradatie te voorkomen. De kans bestaat immers dat de rode lantaarn straks wordt veroordeeld tot 1B door de werkgroep van de Pro League die beslist over degradatie, Europese tickets en de landstitel.

Oplossing met 18 ploegen

"Dan hebben wij ons niet tot de laatste speeldag - de laatste snik - kunnen verdedigen? Daar zullen wij ons met alle mogelijke middelen verzetten. Dan moet er maar een andere oplossing bedacht worden", opperde Huyck bij HNB.

En hij stelde ook zelf twee oplossingen voor. "Ofwel een statutaire zoals in Nederland waarbij de competitie nietig wordt verklaard en er dus geen kampioen, degradant of stijgers zijn. Ofwel een oplossing waarin iedereen zich kan vinden met 18 ploegen in 1A. Met Waasland-Beveren erbij dus", besloot hij.