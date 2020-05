De wens van Steven Defour om zijn carrière bij KV Mechelen af te sluiten en zijn steun voor Vincent Kompany: "Maar zal KV mij dan ook willen?"

Steven Defour is bijna einde contract bij Antwerp, maar een nieuw contract bij de Great Old ziet de voormalige Rode Duivel wel zitten. Voor een overstap naar KV Mechelen is het nog te vroeg.

Het is geen geheim dat Steven Defour zijn carrière wil afsluiten bij KV Mechelen. Dat gaf de middenvelder al op meerdere gelegenheden aan. "Die ambitie blijft zo", gaf de ex-middenvelder van Standard en Anderlecht aan bij Het Laatste Nieuws. Ik vind het geweldig hoe Kompany zich werkelijk van niets iets aantrekt. "Ik zou heel graag de cirkel rondmaken en eindigen bij KV Mechelen. Maar als het moment komt dat ik die beslissing neem, zal Mechelen mij dan ook willen? Het moet van twee kanten komen", ging hij verder. Het zou een gelijkaardige overstap zijn als die van Vincent Kompany naar Anderlecht. "Echt waar, ik vind het geweldig hoe die zich werkelijk van niets iets aantrekt en gewoon zijn ding doet in Anderlecht. Kompany staat nu eens boven alles", besloot Defour.