Radzinski blijft twee goudhaantjes Gent voor in verkiezing tot beste Noord-Amerikaan ooit in Jupiler Pro League

Volgens Sport/Voetbalmagazine mag Tomasz Radzinski vanop heden zich de beste Noord-Amerikaan ooit in de Jupiler Pro League noemen.

Radzinski maakte jarenlang furore bij Anderlecht, Lierse, Ekeren en Beveren en dat levert de Canadees nu de titel op van 'Beste Noord-Amerikaanse voetballer ooit in de Jupiler Pro League'.

Met de eerste plaats blijft hij de twee goudhaantjes van AA Gent voor. Zijn landgenoot Jonathan David en de Costa Ricaan Bryan Ruiz.

Radzinski was enorm trots op de erkenning die hij kreeg, al bleef de oud-aanvaller wel bescheiden. "Ik denk dat ik vooral gekozen ben, omdat ik zo lang actief was in België. De rest heeft hier allemaal niet zo lang gespeeld. Toch ben ik enorm blij dat de mensen voor mij gekozen hebben."

De volledige top 10 ziet er als volgt uit:

1) Tomasz Radzinski

2) Bryan Ruiz

3) Jonathan David

4) Oguchi Onyewu

5) Leon Bailey

6) Guilllermo Ochoa

7) Sacha Kljestan

8) Andy Najar

9) Oscar Duarte

10) Michael Klukowski