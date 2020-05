Club Brugge gelooft in youngster en verlengt zijn contract: "Blijk van veel vertrouwen"

Met Ignace Van der Brempt verlengt opnieuw een Brugse youngster zijn contract bij Club. De Antwerpenaar kwam in 2017 over van KV Mechelen en werd na 2 jaar in de Brugse jeugdopleiding in juli 2019 opgenomen in de A-kern.

Trainer Philippe Clement gunde Van der Brempt zijn eerste speelminuten in de stadsderby tegen Cercle Brugge in september datzelfde jaar. Jeugdinternational Van der Brempt toonde dit jaar ook zijn potentieel in de Youth League tegen Europese topploegen waarbij hij iedere minuut speelde. De rechterflank tekent nu dus een contractverlenging tot 2023 bij Blauw-Zwart.



Van der Brempt: “Natuurlijk ben ik superblij met deze contractverlenging. Het is een blijk van veel vertrouwen en ik zal er alles aan doen om de verwachtingen waar te maken!” Ignace Van der Brempt verlengt zijn contract bij Blauw-Zwart! 💪🏻💙🖤 pic.twitter.com/EF3C26Qrtw — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 12, 2020