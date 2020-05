Genk en Anderlecht willen extra solidariteit van Club Brugge

Genk steunt Anderlecht in zijn vraag om een solidariteitsbijdrage van de Europees spelende clubs. Daarbij staan ze loodrecht tegenover Club Brugge, dat dan de grote dupe wordt.

Genk en Anderlecht willen tien procent van de startgelden van de Europees spelende clubs in een solidariteitsfonds laten storten. De Pro League moet dan kijken hoe dat verdeeld moet worden onder de clubs, ook onder de kleinere. Het geld is volgens hen nodig om geen bloedblad te hebben in 1A.

Club Brugge wees dat eerder resoluut van de hand. Blauw-zwart betaalt reeds 1.350.000 euro, zoals elke Belgische deelnemer aan de Champions League. Gent gaat daar wel mee akkoord, maar die zouden dan slechts 500.000 euro moeten betalen omdat ze nog niet zeker zijn van Champions League. Bij Club Brugge gaat het direct over 1,5 miljoen, tien procent van het startgeld van 15 miljoen aan de Champions League.