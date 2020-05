Degryse weet wat de beste oplossing is voor de Pro League: "Die met de minste weerstand"

Komt er vrijdag een scenario zoals in Nederland, waar het nu rechtzaken aan het regenen is? Een nietigverklaring van de competitie kan verregaande gevolgen hebben, zegt Marc Degryse, die ook pleit voor een competitie met 18 en zonder play-offs.

In Nederland was er ook veel commotie na de nietigheidsverklaring. Degryse vindt het beter om naar 18 zonder play-offs te gaan. "Ajax en AZ stonden samen aan kop van het klassement, geen van beide ploegen werd tot kampioen uitgeroepen in de Eredivise. Maar onderin was het wel duidelijk. ADO en RKC waren zo goed als zeker van degradatie."

"Cambuur en De Graafschap van promotie. Daar waren twee gelukkigen en ongelukkigen. Wat dat betreft denk ik dat het echt wel moeilijk is juridisch om een kampioen uit te roepen en geen degradant. Als er geen degradant is, dan kan bijvoorbeeld Westerlo daar een probleem mee hebben", aldus Degryse in HLN.

"Zij kunnen dat onterecht vinden om dat zij er eventueel nog bij kunnen komen. Er zal altijd wel een probleem opduiken en er zal altijd wel een club zijn die meent onrecht te zijn aangedaan en die misschien naar de rechtbank stapt. De beste oplossing zal die zijn met het minste weerstand. Ik kan me niet voorstellen dat die er vrijdag al zijn."