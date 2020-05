Pro League heeft dringend nood aan onafhankelijke leiding: "Mensen die het geheel bekijken"

De algemene teneur in de buik van de Pro League is dat het vrijdag een heel moeilijke bevalling gaat worden op de Algemene Vergadering. Velen denken zelfs dat er door het geruzie heen geen oplossing gaat gevonden worden. Tijd voor een onafhankelijke leiding? Het idee leeft toch...

Het wordt een kippenhok, daar zijn de meeste waarnemers van overtuigd. De ene mening staat haaks op de andere en iedereen heeft zijn eigen agenda. De coalities zullen intussen al gevormd zijn en een oplossing ligt niet voor het oprapen.

Binnen de Pro League zijn er heel wat stemmen die zeggen dat het zo niet verder kan. De belangenvereniging die de Pro League is wordt overstemd door de kreten van zijn individuele leden.

Geen ideale oplossing mogelijk

De situatie nu wordt vergeleken met die van in Nederland, maar dat klopt niet helemaal. "Daar heb je nog de afdeling Voetbalzaken, die onafhankelijk kan beslissen", zegt Harm van Veldhoven, CEO van Lommel. "Maar hier spreekt iedereen voor zichzelf."

Nu al is het duidelijk dat het quasi onmogelijk is dat er vrijdag een akkoord wordt bereikt over volgend seizoen. De communicatie van de topclubs heeft daar ook geen goed aan gedaan. Genk wil garanties dat ze terug naar 16 gaan binnen twee seizoenen, Club Brugge wil dat dan weer niet en wil geen compensatie afstaan, Antwerp eist dan weer een onrealistisch hoge compensatie, de K11 wil af van de play-offs, Beerschot en OHL willen naar 1A en wat overschiet van 1B wil die "belachelijke competitie" ten grave gedragen wordt.

Dubbele rol Croonen

Met alle respect voor Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, maar hoe gaat hij zowel het standpunt van zijn club verdedigen - met een vraag tot nietigverklaring van de competitie als er geen akkoord gevonden wordt - als dat hij leiding geeft aan de Algemene Vergadering? Hoe kan het debat in die omstandigheden sereen verlopen?

Een onafhankelijk orgaan dat de zaken in goeie banen leidt en ook knopen kan doorhakken in het belang van het Belgisch voetbal, dringt zich meer dan ooit op. "Ik vergelijk het met de regeringsvorming. Daar blazen ze elk mogelijk akkoord op. Het is dat we een competitie nodig hebben die kan starten of ze hadden ook gewoon alles opgeblazen. We hebben inderdaad mensen nodig die niet binnen een club actief zijn en zich voor het geheel product 'Belgisch voetbal' willen inzetten", aldus Van Veldhoven.