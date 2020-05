"Kans op competitie met 18 ploegen is zeer reëel"

Philippe Bormans, die namens Union in de werkgroep zit, acht de kans groot dat de Jupiler Pro League komend seizoen zal aanvatten met 18 ploegen.

Vrijdag zit de werkgroep samen voor wat een bewogen vergadering lijkt te worden. "We moeten een consensus vinden voor 20 tot 22 ploegen, dat is niet de makkelijkste opdracht", aldus Bormans aan La Dernière Heure.

"We merken dat de maskers stilaan beginnen af te vallen. Iedereen verkondigt tegenwoordig hun mening. Sommigen doen dat via een mail, anderen zoeken de media op. Het is belangrijk om een zekere ernst en respect naar elkaar toe te behouden."

Over een oplossing kan Bormans nog niets prijs geven. "Het enige dat zeker is, is dat de competitie gedaan is. Dus we moeten met een oplossing komen. Ik denk niet dat we een voorbeeld moeten nemen aan Nederland. De competitie was gewoon nog niet af."

Dat betekent dus waarschijnlijk geen degradatie en twee nieuwkomers in de Jupiler Pro League. "Dat moeten we nog bespreken, maar de kans is zeer reëel. Het is niet de schuld van Beveren dat er maar 29 van de 30 wedstrijden zijn afgewerkt. Net zoals het niet de fout is van Beerschot of Leuven dat er geen terugwedstrijd is gespeeld van de promotiefinale."