Voormalige topschutter van Anderlecht overleden

Anderlecht moet afscheid nemen van één van zijn voormalige topschutters. De 70-jarige Attila Ladinsky is donderdag overleden in Boedapest, hij kampte al een tijdje met hartproblemen.

Ladinsky was een Hongaarse spits die zich in zijn eerste seizoen, 1973-1974, bij paars-wit meteen tot topschutter kroonde met 22 rozen. Het seizoen erop verliep minder voortvarend en de Hongaar trok daarna naar Real Betis.

Na drie jaar in Spanje keerde Ladinsky terug naar België, meer bepaald bij KV Kortrijk. De passage in West-Vlaanderen was minder succesvol. Ladinsky zou daarna nog voor US Valenciennes, Toulouse FC en Amarente FC uitkomen.