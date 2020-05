Antwerp zal ook afscheid moeten nemen van Wesley Hoedt: verdediger traint zelfs al mee bij Nederlandse topclub

De grote uittocht uit Deurne Noord lijkt ingezet. Na Bolat en Mirallas zullen er ongetwijfeld nog enkele sterkhouders Antwerp verlaten. Zo traint Wesley Hoedt, sterkhouder centraal achterin, al niet meer bij stamnummer één.

De Nederlander werd dit seizoen gehuurd van Southampton en ontpopte zich tot een steengoede centrale verdediger in de Jupiler Pro League. Bij Antwerp moeten ze echter geen hoop koesteren op een langer verblijf, de aankoopoptie van acht miljoen euro is te pittig.

Hoedt verscheen dan ook niet meer op training bij Antwerp en onderhoudt voorlopig zijn conditie bij het Nederlandse AZ. Volgens Voetbal International zou de club uit Alkmaar zelfs een poging willen doen om de linkspoot over te nemen. Voor Hoedt zelf is het thuiskomen want de Nederlander genoot zijn opleiding bij AZ.