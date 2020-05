Komt kampioenenmaker Brugge in beeld bij Antwerp? "Ze willen zich terecht meten met de top"

Sinds de lockdown zit Ivan Leko in zijn appartement in Antwerpen te wachten op een nieuwe aanbieding. Sinds duidelijk is dat Laszlo Bölöni weg is bij Antwerp wordt ook zijn naam bij The Great Old genoemd.

Leko zegt er niks van te weten, maar staat open voor alles. "Mijn makelaars doen hun werk. Ik hoor dat er veel interesse is, maar er is nog niets concreet. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een mooi project zal komen", klinkt het in De Zondag. Leko wil graag in België blijven, want na omzwervingen in de Emiraten en Griekenland wil hij meer bij zijn gezin zijn. "Ik wil vooral weer werken. In een club met ambitie en met passie. Antwerp? Jullie weten meer dan ik. Ik kan alleen maar zeggen dat Laszlo Bölöni er drie jaar lang fantastisch werk heeft geleverd. Antwerp wil zich terecht meten met de beste clubs in België maar of dat met of zonder mij zal zijn, weet ik niet."