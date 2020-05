OFFICIEEL: Botaka wordt tweede aanwinst AA Gent

Wat al in de lucht hing is nu ook officieel bevestigd. Jordan Botaka mag zich vanaf heden een speler noemen van AA Gent.

Wat we eerder al brachten, zoals u HIER kan lezen. Na drie seizoenen STVV verlaat de aanvoerder de Limburgse club. De 26-jarige Botaka tekent bij de Buffalo's een contract van vier jaar. Met de transfer is 600.000 euro gemoeid.

Botaka, die zowat de hele rechterflank voor zich kan nemen, is na Davy Roef al de tweede aanwinst van AA Gent, dat niet stil zit. In totaal speelde Botaka 110 wedstrijden voor STVV.

Botaka, die in de jeugd nog bij Club Brugge zat, is de tweede van vijf zomeraanwinsten. Dat liet voorzitter Ivan De Witte al optekenen. "We mikken op vijf nieuwe aanwinsten. Al liggen de prioriteiten bij het fysiek goed voorbereiden van onze huidige spelers."