Jonge, Belgische doelman ziet terugkeer naar België wel zitten: "Maar is nog niet voor direct"

In de jeugd speelde Olivier Vliegen voor Racing Genk, Standard en Anderlecht, maar aan zijn doorbraak werkt hij tegenwoordig in Tsjechië.

Bij Slovan Liberec werkt Vliegen zijn wedstrijden voorlopig af bij het tweede elftal, maar spijt van zijn overgang heeft hij nog niet. "Ik zit hier ondertussen al twee jaar en heb me hier uitstekend ontwikkeld. Dat is toch niet gemakkelijk, want ik zit hier ver van mijn familie", vertelt Vloegen aan Voetbalprimeur.

"Gelukkig leerde ik hier mijn vriendin kennen. Zij zit nu in haar laatste jaar van haar studies, dus dat ik voor mij een extra drijfveer om hier nog wat langer te blijven."

Zit er dan een terugkeer naar België aan te komen? "Ik zou heel graag willen terugkeren naar België. Ik volg de competitie nog steeds op de voet. Ik heb er ook al bij verschillende clubs gespeeld en heb dus nog goede contacten. Maar ik heb geen specifieke voorkeur."