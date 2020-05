Vijf jaar geleden zorgde deze man voor extase bij elke Gent-fan: "Er zat zoveel druk op die penalty"

Vraag aan elke AA Gent-supporter wat ze vandaag vijf jaar geleden aan het doen waren en ze zullen het je kunnen zeggen: feesten verdorie! Vijf jaar geleden pakten de Buffalo's hun enige titel tot nu toe...

Renato Neto zette toen de penalty om die Gent een 2-0-voorsprong gaf tegen Standard, nadat ze vier dagen eerder Club Brugge hadden geklopt. "Er zat zó veel druk op. Stel je eens voor dat ik miste en het nog 1-1 werd. We wilden absoluut niet op Anderlecht spelen voor de titel, vraag maar aan Zulte Waregem hoe dat voor hen afliep", zegt Neto in HLN.

"Ik was niet de enige die aangeduid was om te trappen, maar ik had het gevoel dat die penalty voor mij was. Ik had eerder al in de allerlaatste minuut tegen Genk een elfmeter omgezet, dus ik kon de druk aan. We hadden wel het geluk dat er toen nog geen VAR was. Als je Moses Simon op snelheid raakte, wist je dat hij naar de grond ging. Ik weet niet of die bal nu nog op de stip zou gaan, het was vrij licht.”

Maar Neto deed het met brio... “Ik heb altijd vertrouwen in mijn hoek: als ik hem hard links plaats, weet ik dat die binnen gaat. Ik sloot me af, gaf de bal een kus en ik wist dat ik niet mocht missen. Dat gebeurde gelukkig niet.”