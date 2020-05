Moeskroen weldra in buitenlandse handen? 'Ex-club Hazard wil Moeskroen kopen'

Moeskroen slaagde er tegen alle verwachtingen toch in om een proflicentie voor volgend seizoen te bemachtigen. Het zou zomaar kunnen dat de Henegouwers in Franse handen komen, want volgens diverse Franse media zou OSC Lille Moeskroen (opnieuw) willen kopen.

Bij Moeskroen houden ze de lippen stijf op elkaar, maar volgens Franse media zou OSC Lille de club graag willen kopen. Ze zien Moeskroen als satellietclub, waarin ze jonge talenten speelgelegenheid kunnen geven op het hoogste niveau.

Het is geen geheim dat Pairoj Piempongsant, die 90% van de aandelen van Moeskroen in zijn bezit heeft, de club liever kwijt dan rijk is.

Opvallend: OSC Lille was al een tijdlang eigenaar van Moeskroen. In 2015 was het Marc Coucke die de stekker eruit trok. Hij was aandeelhouder van Lille, maar was op dat moment ook nog actief bij Oostende. Om licentieproblemen te vermijden, deed hij Moeskroen van de hand.