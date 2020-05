Bölöni kreeg steun uit onverwachte hoek: "Zijn bericht heeft me KO geslagen"

Laszlo Bölöni nam uitgebreid de tijd om afscheid te nemen van Antwerp. Dat het afscheid pijnlijk was, ontkent hij niet. Al kreeg de 67-jarige Roemeen steun uit onverwachte hoek.

In HLN vertelt de Roemeen dat zijn telefoon de voorbije dagen roodgloeiend stond. Onder meer sleutelfiguren Bolat, Mbokani en Refaelov staken hun ex-coach een hart onder de riem.

"Maar Jelle Van Damme was de eerste die me iets stuurde", bekent Bölöni, die er geen al te beste relatie op nahield met Van Damme. "Hij is flamboyant, maar heeft een erg groot hart."

Ook zijn collega's lieten hem niet in de steek. "Georges Leekens heeft me tot tranen toe bewogen met zijn bericht. Ik was compleet KO geslagen door zijn bericht. Zoiets had ik nooit verwacht van iemand tegen wie ik altijd heb moeten strijden."