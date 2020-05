Recordkampioen verlost Anderlecht misschien van overbodige verdediger

Bij Anderlecht lopen nog een hele resem overbodige spelers rond. Veel daarvan worden momenteel uitgeleend.

Een van die spelers is de Portugees Josué Sa. Die kwam destijds nog voor twee miljoen euro over van Vitoria Guimaraes. Maar echt een rol speelde de verdediger nooit binnen Anderlecht. Ondertussen werd hij dan ook al twee keer uitgeleend.

Vorig seizoen was Sa actief voor Kasimpasa en dit seizoen speelt hij voor Huesca in de Spaanse tweede klasse. Daar doet de verdediger uitstekend en dat is ook de recordkampioen van Kroatië, Dinamo Zagreb, opgevallen.

Zij willen Sa dan ook graag overnemen van Anderlecht. Het contract van de Portugese verdediger gaat nu het laatste jaar in. Als Anderlecht nog iets van de aankoopsom wil recupereren, dan zal het nu moeten verkopen.