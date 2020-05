Transfernieuws en Transfergeruchten 31/05: Icardi Rivero Fonseca Nacimiento - Gonçalves Leal Sá

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Josué Sa (Anderlecht) staat in de belangstelling van Dinamo Zagreb

Anderlecht moet nog steeds serieus kuisen in zijn kern. Onder meer een hoop dure verdedigers moeten vertrekken. Voor Josué Sa is er mogelijk een oplossing in de maak. (Lees meer)

Mauro Icardi verhuist voor 50 miljoen van Inter naar PSG

PSG en Inter zijn eruit geraakt: Mauro Icardi verhuist definitief naar Parijs. De 27-jarige spits kende een succesvolle uitleenbeurt bij de Franse topclub, maar er moest heronderhandeld worden over de transferprijs. (Lees meer)