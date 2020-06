Transfernieuws en Transfergeruchten 01/06: Milinkovic-Savic - Marusic - Brunetta

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

PSG wil veel geld op tafel leggen voor het duo Marusic - Milinkovic-Savic

Paris Saint-Germain trapte de transfermercato binnen de Europese top af door de definitieve komst van Mauro Icardi af te ronden. En PSG is nog niet tevreden, want de Franse club wil nog een duo met een verleden in de Jupiler Pro League naar Frankrijk halen. (Lees meer)