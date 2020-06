Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Sissako - Hasenhüttl

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Ralph Hasenhüttl blijft tot 2024 manager van Southampton

Bij Southampton FC is men tevreden over het werk van Ralph Hasenhüttl. De Oostenrijkse manager tekende dinsdag een nieuw, langdurig contract bij de Saints. (Lees meer)

Moussa Sissako staat op het punt om een definitieve verbintenis aan te gaan met Standard

Er is een overeenkomst in de maak tussen Standard en PSG over de transfer van Moussa Sissako. De verdediger werd dit jaar uitgeleend aan de Rouches. Het is opvallend, want hij speelde nog geen minuut voor de eerste ploeg. (Lees meer)