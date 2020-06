Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Larin

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Zulte Waregem kan Cyle Larin mogelijk met winst doorverkopen

Zulte Waregem lijkt een zaakje te kunnen doen. De West-Vlamingen hebben een aankoopoptie op aanvaller Cyle Larin, die nog eigendom is van Besiktas, maar er is nu al redelijk grote interesse in hem. (Lees meer)