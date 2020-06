Slechts elf wedstrijden in twee jaar tijd en dus keert Miangue gewoon terug naar Cagliari

Senna Miangue had waarschijnlijk zelf ook wel meer verwacht van zijn uitleenbeurt aan Standard. De Antwerpse linksachter kwam amper in het stuk voor in die twee jaar die hij bij de Luikse club doorbracht.

Op 17-jarige leeftijd mocht hij al debuteren voor Inter Milaan onder Frank De Boer en toen werd er al gezegd dat met Miangue de nieuwe linksachter van de Rode Duivels was geboren. Maar een doorbraak bij Inter kwam er niet en dus vertrok Miangue naar Cagliari. Dat Cagliari leende hem de voorbije twee seizoenen uit aan Standard, waar hij meer ervaring zou opdoen. Maar dat draaide echter helemaal anders uit. Op twee jaar tijd kwam Miangue slechts tot elf officiële wedstrijden en dus laat Standard hem straks weer gewoon terugkeren naar Cagliari. Standard had een aankoopoptie van drie miljoen euro afgedwongen, maar Miangue zat vooral op de bank tijdens zijn periode in Luik. De Antwerpenaar moest met Gavory vorig seizoen een van de revelaties van de competitie voor zich dulden. Miangue keert nu dus terug naar Cagliari, maar of er bij de Italiaanse club nog een toekomst is voor de verdediger, is niet duidelijk.