Ralph Hasenhüttl beloond voor goed werk in de Premier League: ex-speler van Lierse en Malinwa tot 2024 aan boord als T1

Bij Southampton FC is men tevreden over het werk van Ralph Hasenhüttl. De Oostenrijkse manager tekende dinsdag een nieuw, langdurig contract bij de Saints.

Ralph Hasenhüttl werd bij Southampton FC beloond met een nieuw contract tot 2024. In december 2018 kreeg de 52-jarige manager de opdracht om de Saints in de Premier League te houden en daar slaagde hij ook in. De club strandde op de 16e plaats en dit jaar is er een voorsprong van 7 punten op de eerste degradatieplaats.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇 — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 2, 2020

Op het einde van de jaren '90 speelde de Oostenrijker twee jaar in België. Eerst een seizoen bij KV Mechelen, daarna een jaar bij Lierse. Als trainer boekte hij successen door Ingolstadt naar de Bundesliga te loodsen en door Leipzig in hun eerste seizoen in eerste klasse naar de Champions League te loodsen.