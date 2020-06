Nacer Chadli nog steeds euforisch: "Hoogtepunt uit mijn carrière"

Zowat heel België begon te daveren wanneer Nacer Chadli het derde doelpunt tegen de netten duwde. Japan gaf een 2-0 voorsprong uit handen in de slotminuten van de wedstrijd en België ging nog door tot de halve finale.

Niet alleen voor de supporters, maar ook voor Nacer Chadli was het een geweldig moment. "Het is het hoogtepunt van mijn carrière. Elke keer als ik er weer aan denk, dan word ik weer euforisch", aldus de vleugelspeler van de Rode Duivels.

Chadli verwierf met het doelpunt een heldenstatus in België. "Tot op de dag van vandaag bedanken mensen mij nog steeds voor die goal. Maar niet alleen hier. Toen ik vorig jaar in Japan was, sprak iedereen mij erover aan."

De Rode Duivels lukte met de goal van Chadli een onwaarschijnlijke comeback. "Het was een echt kippenvelmoment. We waren de eerste ploeg ooit die in de knock-outfase een achterstand van twee doelpunten goedmaakte. Wij staan in de geschiedenisboeken van het voetbal."