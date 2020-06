Cercle Brugge zet in op eigen jeugd en stuurt opnieuw twee jongeren naar de A-kern

Cercle Brugge blijft verder inzetten op de eigen jeugd. Twee jeugdspelers -Olivier Scholaert en Figo Suffys- maken de overstap van de beloften naar de A-kern.

Cercle Brugge is dan wel eigendom van AS Monaco en ziet veel jonge talenten overkomen uit het Prinsdom of uit Frankrijk, er wordt ook naar de eigen jeugd gekeken. Vorig jaar maakten Thibo Somers, Arne Cassaert en Calvin Dekuyper de overstap van de beloften naar de A-kern (en ze kwamen alle drie al uit voor het eerste elftal), nu volgen Olivier Scholaert en Figo Suffys in hun voetsporen.

Signaal naar andere Cercle-youngsters

Beide spelers zijn 19 jaar. Scholaert is een middenvelder die ook zijn mannetje kan staan op de flanken en Suffys is een rechtsvoetige, verdedigend ingestelde speler.

"Het zijn echte Cercleboys: terwijl Olivier al sinds de U12 voor Cercle speelt, komt Figo ondertussen ook al zo’n tien jaar voor Groen-Zwart uit. Een fantastisch signaal naar de andere youngsters toe om voor dezelfde ambitie te gaan", leggen beloftencoaches Jimmy De Wulf en Wouter Artz uit op de website van de Vereniging.