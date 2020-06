Coronaprotocol voor refs op komst: "Misschien volstaat mondmasker in VAR-busje wel?"

Voor spelers-en stafleden werd vorige week een coronaprotocol gecommuniceerd. Voor onze refs bestaat dit vooralsnog niet, maar er wordt aan gewerkt. "Er is nog tijd", vertelt Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Department, aan HLN.

Op donderdag 18 juni komt de medische commissie van de voetbalbond samen om te zien wat al dan niet mogelijk is voor onze refs. In het buitenland worden refs 48 uur voor de wedstrijd getest. Probleem: in België werkt men hoogstens met semi-professionele refs. Betekent dit dan dat zij niet meer mogen gaan werken tussen de test en de wedstrijd?

Een ander probleem is de kleedkamer. Die zijn in quasi alle stadions te klein. "Sommige kleedkamers zijn inderdaad erg beperkt qua ruimte", aldus Forde. "We zullen zien of de anderhalve meter-regel tegen de start van de competitie nog steeds van kracht is. Is dit zo, dan zullen de clubs de nodige aanpassingen moeten voorzien."

En wat met het VAR-busje? Normaal zit men met drie (videoref-assistent-technicus) opeengepakt. "Misschien volstaat in het busje een mondmasker, zoals bij sommige andere beroepen?", vraagt Forde zich af.